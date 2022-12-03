Bey Çimento Bandırmaspor - Altınordu FK: 1 - 0

Kaan BİNGÜL/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA) -
STAT: 17 Eylül
HAKEMLER: Alper Akarsu, Murat Temel, Emrah Ünal
BEY ÇİMENTO BANDIRMASPOR: Gkelios, Fatih Kurucuk, Mulumba (Dk. 81 Manos), Sedat Şahintürk (Dk. 81 Oğuz Kağan Güçtekin), Kerim Avcı, Atabey Çiçek (Dk. 62 Levent Ayçiçeği), Koutroumpis, Caner Cavlun, Alpay Koldaş (Dk. 90 Camara), Mehmet Özcan, Caner Hüseyin Bağ (Dk. 62 Dembele)
ALTINORDU FK: Ali Emre Yanar, Volkan Fındıklı, Yunus Yalçın, Hasan Hüseyin Acar (Dk. 58 Furkan Yöntem), Metehan Yılmaz (Dk. 89 Rahmi Salih Kaya), Şeref Özcan (Dk. 76 Yusuf Talga), Ahmet İlhan Özek, Ali Dere, Rıdvan Koçak, Erdi Dikmen, Yusuf Can Esendemir (Dk. 46 Emircan Gürlük)
GOLLER: Dk. 27 Atabey Çiçek (Bandırmaspor)
SARI KARTLAR: Dk. 41 Fatih Kurucuk, Dk. 70 Kerim Avcı (Bandırmaspor), Dk. 58 Yusuf Yalçın Arslan, Dk. 78 Furkan Yöntem (Altınordu)
Spor Toto 1'inci Lig'in 16'ncı haftasında Bey Çimento Bandırmaspor, evinde konuk ettiği Altınordu FK´yı 1-0 mağlup etti.
17´nci dakikada Bandırmaspor maçın ilk tehlikeli atağını yaptı. Sol kanattan Caner´in ortasında topla buluşan Sedat´ın vuruşu üsten dışarı gitti.
27´nci dakikada Atabey Çiçek Bandırmaspor´u öne geçiren golü kaydetti. Bandırmaspor´un kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Kerim, topu ceza alanı içine gönderdi. Arka direkte uygun pozisyonda topla buluşan Atabey Çiçek'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.
Mücadele Bey Çimento Bandırmaspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.(DHA) DHA-Spor Türkiye-Balıkesir / Bandırma Kaan BİNGÜL
2022-12-03 17:19:57
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