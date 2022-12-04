Baynet İnşaat Balıkesirspor - Adıyaman Futbol Kulübü: 1-1

BALIKESİR, (DHA)STAT: Atatürk
HAKEMLER: Mustafa Hakan Belder, Osman Baruk, Recep Güneş
BAYNET İNŞAAT BALIKESİRSPOR: Yiğithan Berat (Dk. 87 Yiğit), Birol, Sedat, Kağan, Ayberk, Görkem, Doğa, Andaç (Dk. 59 Emirhan), Oğuzhan, Halil (Dk. 60 Berkay)
ADIYAMAN FK: Melih Osman (Dk. 22 Rüştü), Kerem, Yiğit, Atakan (Dk. 31 Tevfik), Salim, Haydar, Çağrı, Ömer, Göktan, İbrahim (Dk. 87 Ömürcan)
GOLLER: Dk. 61 Salim (Adıyaman FK), Dk. 71 (P.) Sedat (Balıkesirspor)
SARI KARTLAR: Oğuzhan, Ayberk (Balıkesirspor), Haydar (Adıyaman FK)TFF 2´nci Lig Kırmızı Grup´ta alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Baynet İnşaat Balıkesirspor sahasında önemli rakiplerinden Adıyaman FK ile berabere kaldı: 1-1.
Maçın ilk devresi golsüz sona ererken, 61´inci dakikada Salim, Adıyaman FK´yı öne geçirdi: 0-1. Balıkesirspor 71´inci dakikada penaltı kazandı ve Sedat atışı gole çevirdi: 1-1.
Bu sonuçla Balıkesirspor ve Adıyaman FK puanlarını 16´ya çıkardı.DHA-Spor Türkiye-Balıkesir BALIKESİR, (DHA)
2022-12-04 16:01:50
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