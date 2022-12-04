Baynet İnşaat Balıkesirspor - Adıyaman Futbol Kulübü: 1-1

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



BALIKESİR, (DHA)STAT: Atatürk

HAKEMLER: Mustafa Hakan Belder, Osman Baruk, Recep Güneş

BAYNET İNŞAAT BALIKESİRSPOR: Yiğithan Berat (Dk. 87 Yiğit), Birol, Sedat, Kağan, Ayberk, Görkem, Doğa, Andaç (Dk. 59 Emirhan), Oğuzhan, Halil (Dk. 60 Berkay)

ADIYAMAN FK: Melih Osman (Dk. 22 Rüştü), Kerem, Yiğit, Atakan (Dk. 31 Tevfik), Salim, Haydar, Çağrı, Ömer, Göktan, İbrahim (Dk. 87 Ömürcan)

GOLLER: Dk. 61 Salim (Adıyaman FK), Dk. 71 (P.) Sedat (Balıkesirspor)

SARI KARTLAR: Oğuzhan, Ayberk (Balıkesirspor), Haydar (Adıyaman FK)TFF 2´nci Lig Kırmızı Grup´ta alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Baynet İnşaat Balıkesirspor sahasında önemli rakiplerinden Adıyaman FK ile berabere kaldı: 1-1.

Maçın ilk devresi golsüz sona ererken, 61´inci dakikada Salim, Adıyaman FK´yı öne geçirdi: 0-1. Balıkesirspor 71´inci dakikada penaltı kazandı ve Sedat atışı gole çevirdi: 1-1.

Bu sonuçla Balıkesirspor ve Adıyaman FK puanlarını 16´ya çıkardı.DHA-Spor Türkiye-Balıkesir BALIKESİR, (DHA)

2022-12-04 16:01:50



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.