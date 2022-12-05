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15 ay sonra yakalandı, arkadaşını `uygunsuz ilişki´ teklifi nedeniyle öldürdüğünü iddia etti

DHA

15 ay sonra yakalandı, arkadaşını `uygunsuz ilişki´ teklifi nedeniyle öldürdüğünü iddia etti


Kaan BİNGÜL/SUSURLUK (Balıkesir), (DHA)-BALIKESİR´in Susurluk ilçesinde çalıştığı iş yerinin otoparkında öldürülmüş halde bulunan kamyon şoförü Nedim Kanat´ı (45), aynı iş yerinde çalışan Orhan Aysal´ın (46) öldürdüğü belirlendi. Yüzlerce kamera görüntüsünün izlenmesi sonucu 15 ay sonra yakalanan şüpheli; Kanat´ı kendisine uygunsuz ilişki teklif ettiği gerekçesiyle öldürdüğünü iddia etti. 
Olay 21 Ağustos 2021 tarihinde Balıkesir´in Susurluk ilçesinde meydana geldi. Bir firmada kamyon şoförü olarak çalışan Nedim Kanat, sabah işe gelen mesai arkadaşları tarafından iş yerinin otoparkında yüzüstü  yerde hareketsiz halde yatarken bulundu. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, başına sert bir cisimle vurulan Kanat´ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Cinayetle ilgili İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde özel ekip omuşturuldu. Olay yeri ve çevresinde bulunan yüzlerce saatlik kamera görüntüsünün izlenmesi sonucu şüphelinin, aynı iş yerinde şoför olarak çalışan Orhan Aysal olduğu belirlendi. Aysal, cinayetten 15 ay sonra, 2 Aralık´ta gözaltına alındı.
`SARKINTILIK YAPINCA KAFASINA SOPA İLE VURDUM´
Emniyetteki sorgusunda cinayeti itiraf eden Aysal, evli ve 2 çocuk babası Kanat´ın kendisine uygunsuz ilişki teklif ettiğini iddia etti. Aysal, ifadesinde "Olay günü bana sarkıntılık etti. Ben de uzaklaşması için kafasına sopa ile vurdum" dedi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Aysal, bugün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Susurluk Kaan BİNGÜL
2022-12-05 18:32:46

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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