Burhaniye Kuvayımilliye Anıtı'na saldırı



Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR´in Burhaniye ilçesindeki Kuvayımilliye Anıtı´nın kaidesindeki bilgilendirme tabelaları ve aydınlatma armatürleri çalındı, polyester heykellerden birinin eli kırıldı. Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, olayla ilgili suç duyurusunda bulunduklarını belirterek, "Tarihle sorunu olanlar, ecdatlarının canını hiçe sayanlardır" dedi.

Burhaniye'nin Ayvalık ilçesi yönünden girişinde bulunan ve 2008 yılında heykeltıraş Prof. Dr. Tankut Öktem tarafından yapılan 3 etaptan oluşan Kuvayımilliye Anıtı, saldırıya uğradı. Birinci etabında Karaağaç cephesinden Uludağlı Recep Onbaşı'nın at üzerinde vurulmuş olarak, ikinci etabında Burhaniye Kuvayımilliyeci efeleri Borazan Çavuş, Hasan Efe ve Kadir Efe'nin, üçüncü etabında ise Mustafa Kemal Atatürk, 172. Alay Komutanı Ali Çetinkaya, Kuvayımilliye Merkez Heyeti üyesi Pelitköylü Mehmet Cavit (Emir) Bey'in tasvir edildiği anıtın kaidesine kimliği belirsiz kişi veya kişilerce zarar verildi. Kaidesindeki pirinç bilgilendirme tabelaları ile aydınlatma armatürlerinden 6'sı çalındı. Anıttaki polyesterden yapılmış olan heykellerden Hasan Efe'nin tüfek tutan sağ eli de kırılarak çalındı.

Burhaniye Belediyesi ekipleri, anıttaki inceleme sonrası tahribatı raporlayıp, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, olayı kınayarak, "Bunu yapanlar tarihle sorunu olanlar, ecdatlarının canını hiçe sayanlardır" ifadelerini kullandı. "Bu topraklar Kuvayımilliye´nin en önemli yerleridir" diyen Deveciler, "Bu cesur, vatanı için tereddütsüz olarak canını yok sayan Kuvayımilliye kahramanlarımızın anıtına yapılan bu menfur saldırının sorumlularının en ağır şekilde cezalandırılacaklarını umuyorum. Biz belediye olarak suç duyurumuzu gerekli mercilere yaptık" diye konuştu.

Olayı 'utanç verici' olarak niteleyen Başkan Deveciler, anıtın en kısa zamanda yenilenerek eski haline getirileceğini kaydetti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Burhaniye Sefer TALAY

2022-12-08 11:46:06



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