Balıkesirspor galibiyet istiyor

BALIKESİR, (DHA) TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son olarak evinde Adıyaman FK ile 1-1 berabere kalan Baynet İnşaat Balıkesirspor, yarın deplasmanda Zonguldak Kömürspor'la puan mücadelesine çıkacak. Karaelmas Kemal Köksal Stadı'nda Erhan Kutlu'nun yöneteceği karşılaşma saat 14.00'te başlayacak. Konuk Balıkesirspor'da sarı kart cezalısı Ayberk, Zonguldak deplasmanında forma giyemeyecek. Balıkesirspor 16 puanla düşme hattının bir basamak üzerinde yer alıyor. DHA-Spor Türkiye-Balıkesir DHA
2022-12-10 13:04:22
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