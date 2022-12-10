Balıkesirspor galibiyet istiyor

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

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BALIKESİR, (DHA) TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son olarak evinde Adıyaman FK ile 1-1 berabere kalan Baynet İnşaat Balıkesirspor, yarın deplasmanda Zonguldak Kömürspor'la puan mücadelesine çıkacak. Karaelmas Kemal Köksal Stadı'nda Erhan Kutlu'nun yöneteceği karşılaşma saat 14.00'te başlayacak. Konuk Balıkesirspor'da sarı kart cezalısı Ayberk, Zonguldak deplasmanında forma giyemeyecek. Balıkesirspor 16 puanla düşme hattının bir basamak üzerinde yer alıyor. DHA-Spor Türkiye-Balıkesir DHA

2022-12-10 13:04:22



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