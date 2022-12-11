Ayvalıkgücü Belediyespor - Kahramanmaraşspor: 2-1

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

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AYVALIK, (DHA)STAT: Hüsnü Uğural

HAKEMLER: Sinan Dereci, Ali Rıza Öztürk, Coşkun Yalçın

AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR: Deniz Davut, Samet, Polat, Recep (Dk. 89 Sergen), Tugay, Hamit, Hami (Dk. 58 Yunus Emre), Burak (Dk. 89 Gökhan), Kemal (Dk. 75 Hakan), Ertuğrul (Dk. 46 Veysel)

KAHRAMANMARAŞSPOR: Enes (Dk. 45 Burak Cemal)Deniz, Rahmi, Tayfun, Gökhan (Dk. 71 Furkan), Berkay, Murat, Mehmet Akif, Ozan, Halil İbrahim, Özcan (Dk. 85 Baran)

GOLLER: Dk. 45 Burak, Dk. 55 Veysel (Ayvalıkgücü), Dk. 54 Halil İbrahim (Kahramanmaraşspor)

SARI KARTLAR: Hami, Samet, Recep (Ayvalıkgücü), Ozan, Gökhan, Mehmet Akif (Kahramanmaraşspor)

KIRMIZI KART: Dk. 70 Polat (Ayvalıkgücü)TFF 3´üncü Lig 2´nci Grup´ta zirve mücadelesi veren Play-Off hattındaki Ayvalıkgücü Belediyespor, sahasında Kahramanmaraşspor´u 2-1 yendi. Ayvalıkgücü, 45´inci dakikada Burak ile öne geçip ilk devreyi 1-0 galip tamamladı. Konuk Kahramanmaraşspor 54´üncü dakikada Halil İbrahim ile beraberliği yakaladı. Kahramanmaraşspor´un sevinci 1 dakika sürdü. Veysel, 55´inci dakikada attığı golle Ayvalıkgücü´ne 3 puanı getirdi. Ev sahibi takımda Polat 70´te kırmızı kart gördü. Maçı 10 kişi tamamlayan Ayvalıkgücü, 29 puana yükselirken, Kahramanmaraşspor ise 10 puanla düşme hattında kaldı.DHA-Spor Türkiye-Balıkesir / Ayvalık AYVALIK, (DHA)

2022-12-11 16:14:05



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