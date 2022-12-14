Çaldıkları kasayı sakladıkları yerden almak için geri gelince yakalandılar



Kaan BİNGÜL/ SUSURLUK (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR'in Susurluk ilçesinde, eskiden çalıştıkları akaryakıt istasyonunu silahla soyup, çaldıkları çelik kasayı el arabasıyla 300 metre taşıyarak çalıların arasına saklayan kar maskeli 2 soyguncu, kasayı almak için geri gelince jandarma ekipleri tarafından yakalandı. 2 şüpheli sevk edildikleri adliyede tutuklanırken, soygun anı ve çaldıkları çelik kasayı el arabasıyla taşımaları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 9 Aralık günü saat 06.00 sıralarında Susurluk ilçesi Sultançayır Mahallesi´nde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Akaryakıt istasyonuna kar maskesiyle gelen 2 şüpheli, iş yeri çalışanını silahla tehdit edip, çelik kasayı çaldı. Çelik kasayı el arabasına yükleyen şüpheliler, olay yerinden uzaklaştı. Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Güvenlik kamera görüntülerini izleyip, çevrede araştırma yapan ekipler, çelik kasanın akaryakıt istasyonun 300 metre uzaklığına, çalıların arasına bırakıldığını saptadı.

AYNI GÜN YAKALANDILAR

Şüphelilerin çelik kasayı bıraktıkları yerden alabileceği ihtimalini değerlendiren jandarma ekipleri, bölgeyi uzaktan gözetlemeye başladı. Şüpheliler, aynı gün kiraladıkları otomobille sakladıkları kasayı almak için bölgeye geldiklerinde, jandarma ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı.

ESKİ ÇALIŞANLARI ÇIKTI; TUTUKLANDILAR

Şüphelilerin, akaryakıt istasyonunun eski çalışanları Hakan Koçyiğit ve Özkan Burak Aytekin olduğu tespit edildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

SOYGUN ANI VE KASAYI TAŞIMALARI KAMERADA

Öte yandan soygun anı ve şüphelilerin çaldıkları çelik kasayı el arabasına yükleyip taşıdıkları anlar ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Çelik kasa ve içindeki 6 bin 621 TL, sahibine teslim edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Susurluk Kaan BİNGÜL

2022-12-14 23:16:12



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