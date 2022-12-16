'Turistik saadet zinciri' operasyonuna 8 tutuklama



Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR, (DHA)BALIKESİR'de turizm acentesi üzerinden ev ve tekne sahiplerini bulup, turistlere kiralayacaklarını belirterek, 'saadet zinciri' yöntemini de kullanıp, 55 milyon TL gelir elde ettiği belirlenen şebekeye yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 8'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne, 'yüksek kar' vaadiyle dolandırıldıkları gerekçesiyle şikayetçi olan 30 kişinin ihbarı sonrası, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Turizm acentesi üzerinden ev ve tekne sahiplerini bulup, turistlere kiralayacaklarını belirten şüphelilerin çok sayıda kişiyi mağdur ettiği tespit edildi. 'Saadet zinciri' yöntemi ile yüzde 10 kar vaadiyle sisteme piramit şeklinde üye kazandırıp, 55 milyon TL gelir elde ettiği belirlenen şebekeye yönelik 12 Aralık'ta operasyon düzenlendi. Eş zamanlı baskınlarda turizm acentesi yönetici olduğu tespit edilen 10 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerden 8'i sevk edildiği adliyede tutuklandı, 2'si polis ifadesi sonrası salıverildi. Turizm acentesi sahibi E.Ç.'nin yakalanması içinse çalışmalar sürüyor.

Öte yandan şebekenin 'saadet zinciri' sayesinde mağdurları lüks bir hayat yaşadıklarına inandırıp, güven sağlamak için acente bünyesine 4 kamyonet, 1 minibüs, 5 motosiklet, 9 akülü motosiklet aldıkları belirlendi. Acentenin sahibi E.Ç.'nin sistem hesaplarını kontrol altında tuttuğu, yöneticilerine de geri dönüşüm sektöründe taşeron firmalar kurdurduğu ortaya çıktı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir Fatih Emrah ERDOĞAN

2022-12-16 11:15:22



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