Balıkesirspor, Vanspor maçıyla devreyi bitirecek

BALIKESİR, (DHA)TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 3 maçından sadece 1 puan çıkarabilen Baynet İnşaat Balıkesirspor yarın evinde Bitexen Vanspor ile kozlarını paylaşacak. Balıkesir Atatürk Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak mücadelede Alim Kandemir düdük çalacak. Sıralamada 16 puanla 16'ncı basamakta yer alan Balıkesirspor'da kart cezalısı defans Berat Aydoğdu müsabakada görev yapamayacak.DHA-Spor Türkiye-Balıkesir BALIKESİR, (DHA)
2022-12-17 11:37:34
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