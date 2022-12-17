Yerinden çıkan traktörün lastiği valinin makam aracına çarptı

Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR, (DHA)BALIKESİR'de, seyir halindeki traktörün yerinden çıkan sol ön lastiği, Vali Hasan Şıldak'ın park halindeki makam aracına çarptı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Savaştepe ilçesi Hürriyet Caddesi'nde Hüseyin A.'nın kullandığı traktörün sol ön lastiği yerinden çıktı. Yuvarlanan lastik, Ethem Çavuş Kültür Merkezi'nde düzenlenen Balıkesir İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katılan Vali Hasan Şıldak'ın park halindeki makam aracına çarptı. Otomobile doğru gelen lastiği son anda fark eden polis memuru, durdurmak için koştu, ancak yetişemedi. O anlar, bir evin güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir Fatih Emrah ERDOĞAN
2022-12-17 15:20:04
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