BALIKESİR, (DHA) -
STAT: Atatürk
HAKEMLER: Alim Kandemir, Mehmet Kuru, Haydar Avcı
BAYNET İNŞAAT BALIKESİRSPOR: Yiğithan Birol (Dk. 31 Ümit), Sedat Dursan, Kağan, Ayberk, Görkem (Dk. 68 Berkay), Doğa, Oğuzhan, Sedat Yiğit (Dk. 68 Halil), Hüseyin, Berk (Dk. 61 Emirhan)
BITEXEN VANSPOR: Haydar Furkan, Erkul (Dk. 90 Aras), Alihan, Uğur Adem, Umut (Dk. 57 Hakan), Emrah (Dk. 90 Yusuf), Muhammed Ali (Dk. 90 Eren), Hasan (Dk. 81 Sedat), Barış, Uğur Can
GOLLER: Dk. 56 Uğur Can, Dk. 80 Hasan, Dk. 83 Emrah (Vanspor)
SARI KARTLAR: Ayberk (Balıkesirspor), Alihan, Uğur Can (Vanspor)
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Baynet İnşaat Balıkesirspor, ilk yarının son haftasında evinde Bitexen Vanspor'a 3-0 yenildi. İlk yarısı golsüz sona eren müsabakanın 56'ncı dakikasında Vanspor Uğur Can ile gol perdesini açtı: 0-1. Vanspor, 80'de Hasan ile farkı ikiye çıkarırken, 83'te Emrah konuk takımın üçüncü golünü kaydetti. Bu skorun ardından Vanspor 33 puana yükselip devreyi Play-Off potasında tamamladı. Balıkesirspor ise 16 puanda kaldı ve düşme hattına geriledi. DHA-Spor Türkiye-Balıkesir BALIKESİR, (DHA)
2022-12-18 16:31:52
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