'Sahte ilan' dolandırıcılığına 23 tutuklama



Tuncay ERTAN/ BALIKESİR, (DHA)BALIKESİR merkezli 4 ildeki operasyonda, sosyal medyadan sahte ilan verip, 160 kişiyi yaklaşık 1 milyon lira dolandırdığı tespit edilen 31 kişi, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 23'ü tutuklandı, 8'i de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, sosyal medyadan sahte ilan veren dolandırıcılık çetesinin çok sayıda kişiyi mağdur ettiği bilgisine ulaştı. Ekipler, birçok ilde 160 kişinin yaklaşık 1 milyon lira dolandırıldığını belirledi. Erdek Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen ekipler, şüphelilerin ev ve iş yeri adreslerini tespit edip Balıkesir merkezli Denizli, Afyonkarahisar ve Muğla'da belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonda, suça karıştığı belirlenen 31 çete üyesi, gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramalarda 191 bin 350 lira, 140 dolar, 200 euro, 1 kurusıkı tabanca, 25 tabanca mermisi, 32 telefon, 16 SIM kart, 2 laptop, 2 harici bellek, telefon numaraları ve banka hesaplarının yazılı olduğu 2 ajanda, 5 gram metamfetamin ve uyuşturucu aparatları ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgularında dolandırdıkları kişilerin bazılarından kapora, bazılarından ise paraların tamamını aldığını söyleyen şüpheliler, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak' ve 'bilişim sistemleri vasıtasıyla nitelikli dolandırıcılık' suçlarından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 23'ü, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Erdek Tuncay ERTAN

2022-12-24 16:07:11



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.