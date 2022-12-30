Ayvalık'ta ilk transfer Berkay

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AYVALIK, (DHA)TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta sezonun ilk yarısını Play-Off hattında tamamlayan Ayvalıkgücü Belediyespor, ara transfer döneminde ilk hamlesini yaptı. Balıkesir temsilcisi, Zonguldak Kömürspor'dan 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Berkay Akgül'le sözleşme imzaladı. Beşiktaş ve Göztepe altyapısında yetişen Berkay, sezonun ilk yarısında Zonguldak'ta 1 maça çıktı.DHA-Spor Türkiye-Balıkesir / Ayvalık AYVALIK, (DHA)

2022-12-30 11:17:32



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