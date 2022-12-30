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Mahalleli, kaybolan kedilerin peşine düştü

DHA

Mahalleli, kaybolan kedilerin peşine düştü


Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR, (DHA)BALIKESİR'in Karesi ilçesinde sokaklardaki bazı kedilerin ölü bulunmasının ardından bazılarının da teker teker kaybolmaya başlaması üzerine, hayvanseverler duvar ve direklere afişler yapıştırarak, kedileri zehirleyenler olduğu uyarısında bulunarak, vatandaşların şüpheli durumlarda yetkililere haber verilmesini istedi.
Karesi ilçesi Paşaalanı Mahallesi'nde yaşayan hayvanseverler, iddiaya göre birkaç hafta önce sokakta besledikleri bazı kedileri ölü buldu. Ardından kedilerin teker teker kaybolduğunu fark eden mahalleli durumu Balıkesir Sokak Hayvanları Koruma ve Sahiplendirme Derneği Başkanı Nilüfer Diker'e bildirdi. Hayvanseverlerin şikayeti üzerine polis çalışma başlatırken, mahalleli tarafından şüpheli ya da şüphelilerin bulunması için hazırlanan afişler duvar ve direklere afişler yapıştırıldı. Afişte sokak kedilerinin biri ya da birileri tarafından zehirlenme ihtimalinden şüphelendiklerini belirten hayvanseverler, vatandaşların da bu konuda duyarlı olmasını ve şüpheli bir durumda kendilerine bilgi verilmesini istedi. Öte yandan hayvanseverler kediler kaybolmaya başlamadan bir süre önce de başı kuma sürtüldüğü tahmin edilen ağız, burun bölgesi kum dolu yaralı bir yavru kedi bulduklarını dile getirdi.
'İNCELEME YAPMAK ÜZERE BÖLGEYE GELDİK'
Kendilerine haber verilmesi üzerine bölgeye gelip, inceleme yaptıklarını dile getiren Balıkesir Sokak Hayvanları Koruma ve Sahiplendirme Derneği Başkanı Nilüfer Diker, "Mahallede bazı kedilerin zehirlenip, öldürüldüğü bazılarının ise ortadan kaybolmaya başladığı konusunda derneğimize bir ihbar geldi. Burada sokak hayvanlarını korumaya çalışan mahalleliye destek olmak, söz konusu olayı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin bulunmasını sağlamak için inceleme yapmak üzere bölgeye geldik. Dernek olarak masum kedilerin ve gönüllülerin her zaman yanındayız. Elimizden geleni yapıp, bu kedilere ne olduğunu araştıracağız" ifadelerini kullandı.
'EZİYET EDİLMİŞ YAVRU KEDİ BULDUK'
Mahallede oturan Başak Gümüş, bahçesinde 20'den fazla kedi beslerken zamanla sayılarının azaldığını ve sadece birkaç sokak kedisi kaldığını söyledi. Mahallede eziyet edilip, sonra da ölmek üzereyken sokağa bırakılan bir kedi bulduğunu dile getiren Gümüş, "Markete giderken, sokakta ölmek üzere olan bir kedi buldum. Başı büyük ihtimalle kuma sürtülmüştü. Ağız ve burun bölgesi kum doluydu. Yaralı yavru kediyi veterinere götürdük ama durumu çok kötüydü ve eziyet edilmişti. O olaydan sonra daha dikkatli olmaya başladık. Kedi ölüsü gördük, zehirlendiklerini düşündük. Sonra da kaybolmaya başladılar. Bu kedilere ne olduğunu merak ediyoruz" dedi.
'BUNU DIŞARIDAN BİRİNİN YAPTIĞINI DÜŞÜNÜYORUM'
Mahallelinin hayvansever olduğunu ve sokak hayvanlarından hiç kimsenin rahatsız olmadığını belirten Kamile Gülüm, "Normal şartlarda 2-3 yılda üç yılda ölen kediler, köpekler, bu mahallede 10-15 yıl yaşıyor. Kediler sokakta üşüdüğünde insanlar evlerine alıyorlar. Sahiplenmeseler kendi kedileri olmasa bile mahallede hiçbir hayvana zarar verilmiyor. Fakat son zamanlarda birileri hayvanlara dadandı. Hayvanları zehirliyorlar. Garip olan bu. Bunu dışarıdan birinin yaptığını düşünüyorum. Çünkü bu mahallede kediler besleniyor. Hastalanıyor, veterinere götürüyoruz. Burada son zamanlarda arka arkaya kediler ölmeye başladı. Ölen kedilerden birini veterinere götürdük zehirlendiğini söyledi. Sebebini hiç anlayabilmiş değiliz. Bunu çok normal bir davranış olduğunu zaten düşünmüyoruz. Bu normal insan işi değil" ifadelerini kullandı.
Diğer bir mahalle sakini Leyla Hazar ise "Dünya sadece biz insanlara ait değil. Sokaklar onların yaşam alanı; gönüllü olarak besleyen güzel insanlar da var. Onlar da bizler de mutlu ve huzurlu yaşayalım. İnsanlardan tek istediğim bu. Lütfen bir kap su, bir kap mama koymasanız bile dokunmayın, zarar vermeyin. Biz besleyenlere engel olmayın" diye konuştu.
Mahalle sakinlerinin genel olarak hayvansever olduğunu belirten Şükran Aslanbay da sokak kedilerini birlikte topladıkları parayla mama alıp beslediklerini ifade etti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Balıkesir Fatih Emrah ERDOĞAN
2022-12-30 14:11:42

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