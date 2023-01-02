Balıkesir'de 40 bin 180 sentetik ecza hap ele geçirildi

Abdulkadir AYDINIŞIK/ BALIKESİR, (DHA)BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, kargo paketi ile evlerindeki aramalarda 40 bin 180 sentetik ecza hap ele geçirilen 2 şüpheli, gözaltına alındı.
Edremit Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçe genelinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden, depolayan veya kullananlara yönelik çalışmalarında şüpheli gördükleri 2 kişinin kargo paketleri ile evlerinde arama gerçekleştirdi. Aramalarda, toplam 40 bin 180 sentetik ecza hap ele geçirildi. Polis ekipleri, haplara el koyarken, 2 kişi ise gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü belirtildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Edremit Abdulkadir AYDINIŞIK
2023-01-02 14:31:24
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