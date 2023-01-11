Balıkesir merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

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Fatih Emrah ERDOĞAN / BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR merkezli 3 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alındı; firari 3 kişinin yakalanması için çalışma sürdürülüyor.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında; 'mahrem yapılanma'da faaliyet yürüttükleri ve örgütle irtibatlı olduklarına dair haklarında ifadeler, ankesörlü telefon kayıtları, terör örgütü lehine suç unsuru sosyal medya paylaşımları gibi çeşitli bilgi ve belgeler bulunduğu iddiasıyla 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Balıkesir merkezli Ankara ve Bursa'da önceden belirlenen 11 adrese operasyon düzenledi. Eş zamanlı operasyonda; aralarında araştırma görevlisi, ziraat mühendisi, öğretmen, askeri fabrika işçisi ve infaz koruma memuru olan 7 şüpheli gözaltına alındı. Firari 3 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ederken, şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir Fatih Emrah ERDOĞAN

2023-01-11 10:31:02



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