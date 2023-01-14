Balıkesirspor ikinci yarıya evinde başlayacak

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BALIKESİR, (DHA) - TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 16 puanla düşme potasında yer alan Baynet İnşaat Balıkesirspor yarın ikinci yarının ilk haftasında evinde sahaya çıkacak. Kırmızı-beyazlılar zirve mücadelesi veren İskenderunspor'la kozlarını paylaşacak. Balıkesir Atatürk Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak müsabakada Onur Bingöl görev alacak. Balıkesirspor son 4 maçında sadece 1 beraberlik elde edebilmişti. İlk yarının ilk haftasında oynanan maçı ev sahibi İskenderunspor 1-0 kazanmıştı.DHA-Spor Türkiye-Balıkesir BALIKESİR, (DHA)

2023-01-14 10:48:10



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