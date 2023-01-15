Baynet İnşaat Balıkesirspor - İskenderunspor: 2-2

BALIKESİR, (DHA)STAT: Atatürk
HAKEMLER: Onur Bingöl, Şafak Nalbantoğlu, İsmail Ertunç
BAYNET İNŞAAT BALIKESİRSPOR: Yiğithan Berat, Birol, Sedat Dursun, Kağan, Doğa (Dk. 81 Güney), Oğuzhan, Sedat Yiğit (Dk. 46 Abdullah), Hüseyin, Emirhan (Dk. 81 Ayberk), Berk (Dk. 90 Halil)
İSKENDERUNSPOR: Muhammet Can Oğuzhan, Uğur, Bahadır, Okan, Kaan (Dk. 66 Bertul), Onur (Dk. 74 Yasin Pehlivan), İsmail (Dk. 81 Mert Efe), Kadir (Dk. 66 Enes), Ali, Yasin Abdioğlu (Dk. 74 Muhammed Enes)
GOLLER: Dk. 3 ve Dk. 58 Hüseyin (Balıkesirspor), Dk. 8 Onur, Dk. 27 Kadir (İskenderunspor)
SARI KARTLAR: Berat, Doğa, Abdullah (Balıkesirspor), Oğuzhan (İskenderunspor)TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta düşme hattında yer alan Baynet İnşaat Balıkesirspor, ikinci yarının ilk haftasında evinde zirve mücadelesi veren İskenderunspor'la berabere kaldı: 2-2.
Maça hızlı başlayan Balıkesirspor 3'üncü dakikada Hüseyin'in golüyle öne geçti. İskenderunspor 8'inci dakikada Onur ile tabelayı eşitledi: 1-1. Konuk takım 27'nci dakikada Kadir'in golüyle üstünlüğü ele geçirdi ve ilk yarıyı 2-1 galip tamamladı. Balıkesirspor 58'inci dakikada bir kez daha Hüseyin'in ayağından golü buldu ve skor 2-2 oldu. Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi, taraflar 1'er puana razı oldu. Bu sonuçla Balıkesirspor 17 puana yükseldi ancak düşme hattından çıkamadı. İskenderumspor ise puanını 38 yaptı.DHA-Spor Türkiye-Balıkesir BALIKESİR, (DHA)
2023-01-15 15:56:52
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