Balıkesirspor'un rakibi Diyarbekirspor

BALIKESİR, (DHA)- TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta evinde İskenderunspor'la 2-2 berabere kalıp düşme potasından çıkamayan Baynet İnşaat Balıkesirspor yarın deplasmanda önemli rakiplerinden Diyarbekirspor'la kozlarını paylaşacak. Diyarbakır Stadı'nda Ömer Faruk Gültek'in yöneteceği maç saat 14.00'te başlayacak. Bu karşılaşma öncesi Balıkesirspor 14 puanla 17'nci sırada yer alırken, 10 puana sahip Diyarbekirspor ise 19'uncu basamakta bulunuyor.
DHA-Spor Türkiye-Balıkesir DHA
2023-01-21 11:28:28
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