Ayvalıkgücü Belediyespor - Amberçay Eynesil Belediyespor: 1-1

AYVALIK, (DHA)STAT: Ayvalık Hüsnü Uğural
HAKEMLER: Hasan Avcı, Yakup Bulut, Tufan Selvi
AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR: Deniz Davut, Samet, Recep, Tugay, Kemal, Ertuğrul (Dk. 81 Celal Baver), Hakan, Hamit (Dk. 65 Burak), Hami (Dk. 65 Gökhan), Yunus Emre (Dk. 46 Oğuz)
AMBERÇAY EYNESİL BELEDİYESPOR: Mert Erhan (Dk. 81 Emre Bayram), Maksut (Dk. 86 Efekan), Doğukan (Dk. 73 Selahattin Enes), Metin, Kadir Samet, Cengizhan, Emre Kars, Bekir Mustafa, Yusuf (Dk. 86 Ali), Furkan
GOLLER: Dk. 60 (Pen) Yusuf (Eynesil Bld), Dk. 66 Tugay (Ayvalıkgücü Bld)
SARI KARTLAR: Kemal, Hakan, Ertuğrul (Ayvalıkgücü Bld)TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta 19'uncu hafta mücadelesinde Ayvalıkgücü Belediyespor evinde Amberçay Eynesil Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı. İlk yarısı 0-0 sona eren müsabakada Eynesil Belediyespor 60'ıncı dakikada Yusuf'un penaltı golüyle öne geçti. Bu gole ev sahibi ekip 66'ncı dakikada Tugay ile yanıt verdi. Karşılaşmada başka gol olmadı: 1-1. Bu sonuçla Play-Off hattındaki yerini koruyan Ayvalıkgücü Belediyespor 31 puana, Eynesil Belediyespor ise 25 puana ulaştı.DHA-Spor Türkiye-Balıkesir / Ayvalık AYVALIK, (DHA)
2023-01-22 16:08:58
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