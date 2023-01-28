Balıkesirspor evinde oynayacak

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BALIKESİR, (DHA) TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son maçında deplasmanda Diyarbekirspor'a tek golle mağlup olup düşme hattından kurtulamayan Baynet İnşaat Balıkesirspor yarın sahasında Teco Karacabey Belediyespor'la puan mücadelesine çıkacak. Balıkesir Atatürk Stadı'nda Sinan Özcan'ın yöneteceği maç saat 14.00'te başlayacak. Teknik direktör Uğur Balcıoğlu, Karacabey karşısında mutlak galibiyet hedeflediklerini belirterek taraftardan destek bekledi. DHA-Spor Türkiye-Balıkesir BALIKESİR, (DHA)

2023-01-28 12:02:01



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