Balıkesirspor - Karacabey Belediyespor: 0-2

BALIKESİR, (DHA)STAT: Atatürk
HAKEMLER: Sinan Özcan, Niyazi Atakan Ataseven, Sabri Üstünel
BAYNET İNŞAAT BALIKESİRSPOR: Yiğithan Berat, Birol, Sedat Dursun (Dk. 83 Andaç), Kağan, Ayberk (Dk. 82 Ümit), Oğuzhan, Sedat Yiğit (Dk. 70 Abdullah), Hüseyin, Emirhan (Dk. 70 Halil), Güney (Dk. 60 Berkay)
TECO KARACABEY BELEDİYESPOR: Veysel Yusuf Erdem, Hakan (Dk. 68 Abdullah Aydın), Onur, Ulaş, Bekircan (Dk. 76 Abdullah Balıkçı), Ömer (Dk. 76 Devrim), Muhammet, Mustafa, Arda Yılmaztürk (Dk. 68 Arda Kurtulan), Uğur (Dk. 87 Ahmet Eren)
GOLLER: Dk. 52 Ömer, Dk. 79 Uğur (Karacabey Bld.)
SARI KARTLAR: Ayberk (Balıkesirspor), Hakan, Arda Kurtulan, Abdullah Balıkçı (Karacabey Bld.)TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Baynet İnşaat Balıkesirspor evinde Play-Off'u hedefleyen Teco Karacabey Belediyespor'a 2-0 yenilerek ateş hattından çıkamadı. İlk yarısı golsüz sona eren maçın 52'nci dakikasında Ömer, konuk takımı öne geçirdi: 0-1. Uğur, 79'uncu dakikada farkı ikiye çıkardı: 0-2.
Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi, kazanan takım Karacabey Belediyespor oldu. DHA-Spor Türkiye-Balıkesir BALIKESİR, (DHA)
2023-01-29 16:01:03
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