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SMA hastası oğulları Umut'u da kızları Merve gibi kaybetmek istemiyorlar

DHA

SMA hastası oğulları Umut'u da kızları Merve gibi kaybetmek istemiyorlar


Hüsnü EVREN / AYVALIK (Balıkesir), (DHA)-  BALIKESİR´in Ayvalık ilçesinde, Spinal Musküler Atrofi (SMA) Tip-1 tanısı konulan 6 aylık Umut bebek için valilik onayıyla yardım kampanyası başlatıldı. Gülcemal Dursun (30) kampanya ile oğlu Umut'un yurt dışındaki tedavisi için gereken 35 milyon liranın sadece 1 milyon lirasının toplandığını belirterek, destek istedi.  'Merve' adını verdikleri kızlarını da 9 aylıkken aynı hastalıktan kaybettiklerini belirten Dursun, "9 aylıkken kaybettiğimiz kızımız gibi oğlumuz Umut'u da kaybetmek istemiyoruz" dedi.
Ayvalık'ta yaşayan 3 çocuklu Gülcemal Dursun ve Abdulhadi Dursun (42) çiftinin 6 aylık bebekleri Umut'a, Ayvalık Aile Hekimliği Merkezi'nde alınan kan testleri sonucunda SMA Tip-1 tanısı konuldu. Umut'un tedavisi için gereken 35 milyon TL´nin toplanması amacıyla Balıkesir Valiliği izniyle yardım kampanyası başlatıldı. Kampanya ile Umut'un yurt dışındaki tedavisi için gereken 35 milyon liranın sadece 1 milyon lirasının toplandığı belirtildi. 2018 yılında 'Merve' adını verdikleri kızlarını da 9 aylıkken aynı rahatsızlık sonucu kaybettiklerini dile getiren Gülcemal Dursun, "Minik bebeğimin ilk bir ay içerisinde hareketleri gayet normaldi. Ama ikinci ayın başlangıcından itibaren bu hareketler kesildi. Hastalık ilerlemeye başladı. Şu an için geçen her zaman an oğlumuzun aleyhine işliyor. Yurt dışında yapılacak tedavi için gereken paranın toplanması gerekiyor. Şu anda Umut için zamanla yarışıyoruz. Çünkü bu ilacı ne kadar kısa zaman içerisinde kullanırsa, hastalığın ortadan kalkması o kadar çabuk olacak" ifadelerini kullandı.
'UMUT'U KAYBETMEK İSTEMİYORUZ'
Umut için destek beklediklerini söyleyen Dursun, kızlarını da aynı rahatsızlık nedeniyle kaybettiklerini belirterek, "9 aylıkken kaybettiğimiz kızımız gibi oğlum Umut'u da kaybetmek istemiyoruz. Tekrar aynı acıyı yaşamak istemiyorum. Rabbim hiç kimseye evlat acısı yaşatmasın. Evladım cihazlara bağlanmadan ne kadar çabuk bu ilaç alınırsa, o kadar hızlı faydasını görecektir. Bu yüzden de herkesten acil yardım bekliyoruz. Allah rızası için bebeğimizin yaşamasına vesile olun" dedi.
'VALİLİK İZNİYLE TOPLANIYOR'
Umut bebeğin babası Abdulhadi Dursun, Türkiye genelinde 81 ilden Umut için yardım beklediklerini söyledi. Dursun, "İnşallah Umut, geç kalmadan ve daha fazla ağırlaşmadan hayırseverlerimizin desteğiyle ilacını temin edip bir an önce sağlığına kavuşur. Bunun için de bizim şu anda 35 milyon liraya tekabül eden ilacı yurt dışından temin etmemiz gerekiyor. Ama evimiz kira. Ayvalık'ta da ev kiraları gerçekten çok yüksek. Umut'un dışında iki çocuğum daha var ve onları okutmaya çalışıyorum. Halkımızdan destek bekliyorum" ifadelerini kullandı.
UMUT BEBEK İÇİN KERMES DÜZENLENDİ
Öte yandan Umut bebeğin ilacının temin edilebilmesi için ailesi tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda kermes düzenlendi. Kermese vatandaşların ilgisi yoğun olurken, burada gönüllü görev alan 9 yaşındaki Eslem Su Duygun ise "Umut, hepimizin kardeşi. Her anne babanın evladı. Onu korumalı ve bu hastalıktan kurtarmalıyız. Umut, şu anda filizlenecek bir fidan gibi. Bu yardım kampanyasında yükselebilecek her yüzdelikle bu fidan her gün biraz daha büyüyecek ve ilaç parası toplandığında yaşayacak. Hep birlikte onu kurtarmalıyız" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Ayvalık Hüsnü EVREN
2023-01-30 14:56:09

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