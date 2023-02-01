Balıkesir'de Eren Mert Yıldızlı'nın tedavisi yoğun bakımda sürüyor

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BALIKESİR, (DHA) - TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekibi Baynet İnşaat Balıkesirspor'un U15 takımında forma giyen kaleci Eren Mert Yıldızlı'nın maçta kafasına aldığı darbenin ardından yoğun bakımda tedavisi sürüyor. Balıkesir Büyükşehir Belediye Spor Tesisleri'nde 29 Ocak Pazar günü oynanan Balıkesirspor-İnegölspor maçına ilk 11'de çıkan 13 Şubat 2009 doğumlu genç kaleci, karşılaşmada rakip oyuncunun dizinin kafasına çarpmasıyla ağır yaralandı. Maç devam etmezken, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Eren Mert, ameliyat edildi. Ameliyatın ardından hayati tehlikesi süren talihsiz kalecinin yoğun bakım ünitesindeki tedavisi devam ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu da Eren Mert için acil şifalar mesajı yayınladı.

DHA-Spor Türkiye-Balıkesir BALIKESİR, (DHA)

2023-02-01 12:00:21



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