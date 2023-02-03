Balıkesirspor Ankara'da sahaya çıkacak

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BALIKESİR, (DHA)TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 7 maçında 5 yenilgi ve 2 beraberlik alarak düşme hattından kurtulamayan Baynet İnşaat Balıkesirspor yarın deplasmanda Etimesgut Belediyespor'un rakibi olacak. Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadı'nda Berkay Erdemir'in yöneteceği maç saat 14.00'te başlayacak. Balıkesirspor'da defans oyuncusu Kağan sarı kart cezası nedeniyle Ankara deplasmanında görev alamayacak. DHA-Spor Türkiye-Balıkesir BALIKESİR, (DHA)

2023-02-03 12:47:27



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