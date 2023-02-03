Bakan Varank: Yılda 40 ton altın ekonomiye kazandırılıyor



Fatih Emrah ERDOĞAN/ BALIKESİR, (DHA)- SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti iktidarı öncesinde Türkiye´de altın madenciliği yapılmadığını belirterek, "Şu anda yılda 40 tona yakın altın madeni çıkarıyoruz. Bunu ekonomiye kazandırıyoruz. Madencilik hem sanayinin hem de kalkınmanın olmazsa olmaz başlıklarından biri" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Balıkesir'in Gönen ilçesinde bir dizi ziyarette bulundu. Bakan Varank, daha sonra TÜMAD Madencilik tarafından yaptırılan Bilim ve Teknoloji Merkezi´nin yanı sıra Güney Marmara Kalkınma Ajansı projelerinin toplu açılışı için Havran ilçesine geldi. Açılış törenine Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekili Belgin Uygur, AK Parti Balıkesir İl Başkanı Ekrem Başaran, AK Parti Balıkesir milletvekilleri, Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu katıldı.

`TÜRKİYE'DE ÜRETİM YAPMAK ÜZERE ÇALIŞMALARINI GERÇEKLEŞTİRİYOR´

Açılış töreninde konuşan Bakan Varank, İtalyan markası bir fabrikanın 10 yıldır Türkiye'de bulunduğunu belirterek, motor üretimi için de yatırımlara başlandığını söyledi. Bakan Varank, "Daha önce motorlarını ithal ederek, montajını gerçekleştiren firma, şu anda Türkiye'de üretim yapmak üzere çalışmalarını gerçekleştiriyor. 5´inci nesil traktör motorları yüzde 95 yerlilikte artık Balıkesir'de üretilecek. Bunun yanında Karesi Tekstil, Türkiye'nin en önemli ithalat kalemlerinden 'polimer cipslerini' inşallah, Balıkesir'de Bandırma OSB'de üretmeye başlayacak. Milyarlarca liralık yatırım, şu anda hızla devam ediyor. Onlar da ilk üretimlerine bu sene başlamış olacak" dedi.

`DURMAK YOK, YOLA DEVAM´

Bakan Varank konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Biz `Durmak yok, yola devam' diyen bir Cumhurbaşkanının ardından gidiyoruz. Bu ülke daha iyi olsun diye, yüksek hedefler koyup, onların peşinden sürekli koşturan bir Cumhurbaşkanıyla yol yürümeye gayret ediyoruz. Türkiye olarak kendimize önemli bir hedef koyduk. Dedik ki, 'Türkiye dünyanın ilk 10 ekonomisinden biri olacak. İşte bunu başarmak için elimizden geleni yapıyoruz. Yapmaya devam edeceğiz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak, ülkemizde teknolojik ilerlemelere, sağlıklı sürdürülebilir ve katma değerli ekonomik büyümeye imkan sağlayan bir ekosistem oluşturmakta kararlıyız. İşte bugün, bu esas sisteme katkı sağlayan Havran Bilim ve Teknoloji Merkezi'yle Güney Marmara Kalkınma Ajansımızın desteklediği 8 projenin resmi açılışını gerçekleştirmek için huzurlarınızdayız. Havran Bilim ve Teknoloji Merkezi, Balıkesir ve çevresine hizmet ederek bilim ve teknoloji alanındaki gelişmelere halihazırda hız kazandırmaya başladı. Balıkesir'den hatta komşu iller olan Çanakkale ve İzmir'in dört bir tarafından öğrenciler, öğretmenler bu merkezde bir araya geliyor. Bin metrekarelik kapalı alana sahip bilim merkezimizde robotik kodlama, 3D yazıcı modelleme, fizik, dünya, biyoloji üretim becerileri, modern uçak gibi alanlarda 135 deney düzeneği bulunuyor. Bu deney düzenekleriyle öğrencilerimiz okulda öğrendikleri teorik bilgileri uygulamayla harmanlıyor. Ayrıca bu güzel mekanda Teknofest ve bilim fuarlarına da hazırlık çalışmaları yapılıyor. İşte ülkemizi katma değer sağlayan gerçekten güzide belirtiler. Bu eserin hayata geçmesinde emeği olan başta Balıkesir Büyükşehir Belediyemiz ve Havran Belediyemiz ve elbette TÜMAD madencilik üzere tüm paydaşlara ben şükranlarımı sunuyorum."

`MADENCİLİK HUSUSUNA ÖNEM VERİYORUM´

Altın madenciliğinin AK Parti iktidarı öncesinde hiç yapılmadığını söyleyen Bakan Varank, "Şu anda yılda 40 tona yakın altın madeni çıkarıyoruz. Ve bunu ekonomiye kazandırıyoruz. Tabii madencilik gerçekten hem sanayinin, hem kalkınmanın olmazsa olmaz başlıklarından biri. Onun için bizim, bu altınları yerin altında bırakmamamız lazım. Ben madencilik hususuna çok önem veriyorum. Altın madenciliğine çok önem veriyorum. Bu hususu sürekli aslında kürsülerde dile getirmeye çalışıyorum. Beni eleştirenler oluyor. Diyorlar ki 'Sen doğa düşmanı mısın? Çevre düşmanı mısın?' Hayır elbette. Biz doğa düşmanı falan değiliz. Ama bu işi doğru yapıyorsanız, kurallara uyarak yapıyorsanız emin olun o altınları toprağın altında bekletmek enayilikten başka bir şey değil. Bugün Kanada'sı, Amerika'sı, dünyanın gelişmiş batılı ülkeleri altın madenciliği yapıyorsa biz niye yapmayalım? Yeter ki kurallara uyalım. Gerekli tedbirleri alalım. Doğru düzgün işimizi yapalım. Onun için bu değerleri mutlaka ekonomimize kazandıralım. TÜMA bu manada en doğru bu işi yapan firmalardan biri, sadece Türkiye'de değil, Birleşmiş Milletler nezdinde başarısı tescil edilmiş bir maden şirketi. Şimdiye kadar bu işi güzel yaptılar. İnşallah bundan sonra da bizi mahcup etmezler" ifadelerini kullandı.

'GELİN TÜRKİYE YÜZYILI'NI HEP BERABER İNŞA EDELİM'

Balıkesir´in sadece Türkiye´ye değil Avrupa´ya örnek olacağını söyleyen Bakan Varank, "7.5 milyon Euro'luk hibe, AB projelerinden tek seferde elde ettiğimiz en yüksek tutar. Bu projeyle yenilenebilir enerji kurulu gücünde lider olan Güney Marmara Bölgesi'nde hidrojen ekonomisini farklı bir boyutta yeşertmiş olacağız. Balıkesir'de yıllık minimum 500 ton hidrojen ve Türkiye'nin yurt dışına bağımlı olduğu metanol ve amonyak gibi hidrojen türevleri üretilmeye başlayacak. Yeşil kalkınmaya hizmet edecek ve sadece Türkiye'ye değil, Avrupa'ya örnek olacak. Siz bugüne kadar Sayın Cumhurbaşkanımızın arkasında dimdik durduysanız, ihtiyacı olan desteği verdiyseniz; biz inanıyoruz ki, 2023 yılında da doğru değerlendirmeleri yaparak, doğru tercihi gerçekleştireceksiniz. Biz Havranlı hemşerilerimize, Balıkesirli hemşerilerimize inanıyoruz. 'Gelin Türkiye Yüzyılı'nı hep beraber inşa edelim' diyoruz" dedi.

`ÇEVRE İLLERDEN GELİYORLAR´

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ise "Gerçekten Havran'a çok güzel bir yatırım yaptı. Aynısını İvrindi'ye de yaptı. Eğitimler veriyor. Bir madencilik güzel işletiliyor aynı zamanda halkla barışık. İnsanlara işveren, topraktan değer ortaya çıkaran, aynı zamanda bölgede madenciliği geliştirmek, bilimi geliştirmek, durumu daha kaliteli hale getirmek için gerçekten güzel iş yapıyorlar. Ben Emin Başkanımıza da çok teşekkür ediyorum. Balıkesir'den, Burhaniye'den, Ayvalık'tan, Edremit'ten öğrenciler buradaki bilim merkezine geliyor" açıklamalarında bulundu.

TÜMAD Madencilik Genel Müdürü Hasan Yücel de Çanakkale Lapseki ve Balıkesir İvrindi İşletmelere, uluslararası standartlarda en ileri teknolojileri kullanarak, çevreye, doğaya ve insana saygı ilkelerinden taviz vermeden üretimlerine devam ettiklerini söyledi. Yücel, "İvrindi ilçemizde Türkiye'nin ilk maden lisesi ile tam donanımlı laboratuvarıyla ülkemize kazandırmanın gururunu hep birlikte yaşamıştık. Erol Çarmıklı Anadolu Lisesi ise bu yıl yine öğrencilerimizin eğitim ve öğretimine kapılarını açtı. İÇDAŞ Meslek Lisesi'ne ise tam donanımlı bir maden laboratuvarının kurulumunu gerçekleştirdik. Havran Bilim ve Teknoloji Merkezimiz ise çocuk ve gençlerimizin bilim ve teknolojiye olan merakını pekiştirecek, geleceğin Aziz Sancar'larının yetişmesine vesile olacağına olan inancımız tamdır" diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından toplu açılış töreni gerçekleştirildi. Bakan Varank Havran Bilim ve Teknoloji Merkezi´nde yapılan çalışmaları inceledi. Bakan Varank açılış programının ardından Balıkesir il merkezine hareket etti. Bakan Varank, burada Teknokent´i ziyaret edecek. (DHA) DHA-Politika Türkiye-Balıkesir Fatih Emrah ERDOĞAN

2023-02-03 21:39:27



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