Bakan Varank: Yılda 40 ton altın ekonomiye kazandırılıyor (2)

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ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNİ ZİYARET ETTİ

Balıkesir'in Havran ilçesinde yapılan Bilim ve Teknoloji Merkezi´nin açılışını gerçekleştiren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, kentte bir dizi incelemelerde bulundu. Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi'nde işletmeleri ziyaret eden Bakan Varank, daha sonra Teknokent'te yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Balıkesir tarihi Zağnos Paşa Camii'ne gelen Bakan Varank, vatandaşlarla sohbet ettikten sonra kentten ayrıldı. (DHA)Fatih Emrah ERDOĞAN / BALIKESİR, (DHA)- DHA-Politika Türkiye-Balıkesir Fatih Emrah ERDOĞAN

2023-02-03 23:31:38



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