Bandırmaspor - Denizlispor: 1-4

Kaan BİNGÜL / BANDIRMA (Balıkesir), (DHA)
STAT: 17 Eylül
HAKEMLER: Ayberk Demirbaş, Ali Uğurtan Demirtaş, Samet Özkul
BANDIRMASPOR: Gkelios Fatih Kurucuk, Kerim Avcı, Koutroumpis, Alpay Koldaş, Caner Cavlun, Levent Ayçiçek (Dk. 58 Sedat Şahintürk), Mehmet Özcan (Dk. 58 Saponjic), Remi Mulumba, Atabey Çiçek (Dk. 58 Aksel Aktaş)
DENİZLİSPOR: Hüseyin Altıntaş Hakan Çinemre, Özer Özdemir (Dk. 90+8 Samet Emre Gündüz), Oğuz Yılmaz, Schwechen, Gökhan Süzen (Dk. 90+5 Berkant Gündem), Emre Sağlık, Dja Djedje (Dk. 90+5 Asım Hamzaçebi), Bekir Turaç Böke (Dk. 85 Muhammet Özkal), Muhammed Gönülaçar, Mustafa Çeçenoğlu (Dk. 85 Okan Derici)
GOLLER: Dk. 66 Saponjic (Bandırmaspor), Dk. 64 Oğuz Yılmaz, Dk. 77 Bekir Turaç, Dk. 79 Mustafa Çeçenoğlu, Dk. 90+3 Özer (Denizlispor)
SARI KART: Emre Sağlık (Denizlispor)
Spor Toto 1'inci Lig mücadelesinde Beyçimento Bandırmaspor, sahasında lig sonuncusu Altaş Denizlispor´a 4-1 mağlup oldu.
64'üncü dakikada soldan kazanılan korner atışında Gökhan ceza sahası içine ortaladı. Savunmanın arasından iyi yükselen Oğuz yaptığı kafa vuruşuyla ağları havalandırdı: 0-1.
66'ncı dakikada Kerim defansın arkasına sarkan Soukou´yu gördü. Soukou´nun içeri çevirdiği topa dokunan Saponjic topu ağlarla buluşturdu: 1-1.
77'nci dakikada soldan kazanılan korner atışında Gökhan ön direğe kesti. Muhammet kafayla arkaya aşırdı. Arka direkte Bekir Turaç´ın vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-2.
79'uncu dakikada Özer´in pasıyla hareketlenen Mustafa'nın sola çekip yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-3.
81'inci dakikada soldan kazanılan korner atışında Sedat ceza sahasına kesti. Defanstan seken top Kerim´in önünde kaldı. Kerim´in sert şutu direkten döndü.
90+3'üncü dakikada sağ kanattan hareketlenen Muhammet´in ceza sahasına yaptığı ortada Okan topu arkaya çeldi. Ön direkte topla buluşan Özer´in vuruşu ağlarla buluştu: 1-4.
Karşılaşma, misafir ekibin 4-1 üstünlüğü ile bitti (DHA)
DHA-Spor Türkiye-Balıkesir / Bandırma Kaan BİNGÜL
2023-02-04 16:13:15
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