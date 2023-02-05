Balıkesirspor kardan puan çıkardı

İstanbul'a kar hangi günler yağacak? Okullar tatil olacak mı?

Hep duyuyoruz ama bilmiyoruz: İşte ayakta su içmenin bilinmeyen zararları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



BALIKESİR, (DHA) - TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta düşme hattında yer alarak her geçen hafta kurtuluş umutlarını tüketmeye başlayan Baynet İnşaat Balıkesirspor, Ankara'da yoğun kar yağışının ardından zeminin temizlenmesiyle oynanabilen maçta Etimesgut Belediyespor'dan puan almayı başardı. Başkent'te Sedat'ın penaltı golüyle 1 puanı hanesine yazdıran Balıkesirspor, galibiyet hasretini 8 maça çıkarsa da zorlu zeminde puanla moral buldu. 3 puanının bilindiği ligde puanını 15 yapan Balıkesirspor, hafta içinde GMG Kastamonuspor'la karşı karşıya gelecek.

DHA-Spor Türkiye-Balıkesir BALIKESİR, (DHA)

2023-02-05 12:49:19



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.