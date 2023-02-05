Balıkesirspor kardan puan çıkardı

BALIKESİR, (DHA) - TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta düşme hattında yer alarak her geçen hafta kurtuluş umutlarını tüketmeye başlayan Baynet İnşaat Balıkesirspor, Ankara'da yoğun kar yağışının ardından zeminin temizlenmesiyle oynanabilen maçta Etimesgut Belediyespor'dan puan almayı başardı. Başkent'te Sedat'ın penaltı golüyle 1 puanı hanesine yazdıran Balıkesirspor, galibiyet hasretini 8 maça çıkarsa da zorlu zeminde puanla moral buldu. 3 puanının bilindiği ligde puanını 15 yapan Balıkesirspor, hafta içinde GMG Kastamonuspor'la karşı karşıya gelecek.
DHA-Spor Türkiye-Balıkesir BALIKESİR, (DHA)
2023-02-05 12:49:19
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