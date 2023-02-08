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Hatay'da 2 komşu, 45'inci saatte enkazdan kurtarıldı

DHA

Hatay'da 2 komşu, 45'inci saatte enkazdan kurtarıldı


Fatih Emrah ERDOĞAN/ BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR'den Hatay'a giden belediye ve aramakurtarma ekipleri, Meryem ve Göksel adlı 2 komşuyu 45 saat sonra enkazdan sağ çıkardı. 
Türkiye'nin Doğu, Güneydoğu, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz bölgeleri, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerle sarsıldı. Deprem bölgelerine Türkiye'nin tüm illerinden aramakurtarma ekipleri sevk edildi. Balıkesir'in Dursunbey ilçesinden Hatay'a giden aramakurtarma ve Dursunbey Belediyesi ekipleri, Antakya'nın Altınçay Mahallesi Çatır Sokak'ta yıkılan binanın enkazından 2 kişiyi sağ çıkardı. Farklı dairelerde yaşadıkları belirtilen Meryem ile Göksel isimli 2 komşunun depremden 45 saat sonra kurtarılması, büyük sevinç yaşattı. Yaralı 2 kadın, hastaneye kaldırıldı. DHA-Genel Türkiye-Balıkesir Fatih Emrah ERDOĞAN
2023-02-08 11:56:49

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