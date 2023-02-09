Midilli Adası'na giden gemiler, insani yardımlarla dönüyor

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Hüsnü EVREN/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)-BALIKESİR'in Ayvalık ilçesi ile Yunanistan'ın Midilli Adası arasında sefer yapan gemiler, Yunanistan'dan gelen yardım malzemeleri ile dönüyor.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki 2 ayrı depremin ardından, bölgeye insani yardımlar sürüyor. Ayvalık ile Yunanistan'ın Midilli Adası arasında sefer yapan gemiler, Yunanistan'ın gönderdiği yardım malzemeleri ile dönüyor. Gruplandırılarak gönderilen malzemeler, Ayvalık'ta TIR'lara yüklenip, deprem bölgesine sevk ediliyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Ayvalık Hüsnü EVREN

2023-02-09 16:24:46



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