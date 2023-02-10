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Ayvalıkgücü depremzedeleri unutmadı

DHA

Ayvalıkgücü depremzedeleri unutmadı


AYVALIK, (DHA) - TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup temsilcisi Ayvalıkgücü Belediyespor, 10 ilimizde büyük yıkım ve can kaybına neden olan Kahramanmaraş merkezli 2 deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı unutmadı. Ayvalıklı oyuncular, antrenman öncesinde depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımız için saygı duruşunda bulundu. Kırmızı-beyazlı kulüp, deprem felaketinin ardından mağazasındaki tüm ürünleri afet bölgesine gönderme kararı almıştı. DHA-Spor Türkiye-Balıkesir / Ayvalık AYVALIK, (DHA)
2023-02-10 13:09:20

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