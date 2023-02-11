Yunanistan'dan destek sürüyor; 37 kişilik profesyonel ekip Türkiye'de



Hüsnü EVREN/ AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ile Elbistan ilçelerinde 7.7 ve 7.6'lı depremlerden zarar gören vatandaşlar için Yunanistan'dan yardım ve destekler sürüyor. 37 kişilik profesyonel ekip, aramakurtarma çalışmalarına katılmak üzere Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki deniz hudut kapısından yurda giriş yaptı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından yardım ekiplerini Türkiye'ye gönderen Yunanistan, şimdi ise Yunan Dış İşleri Bakanlığı'nın talimatıyla Atina'dan gönderdiği 37 kişilik profesyonel ekibini Türkiye'ye gönderdi. Aramakurtarma ekiplerinin yanı sıra tam donanımlı 1 ambulans, tam donanımlı 6 aramakurtarma araçları ile enkaz bölgelerinde kullanacakları eğitimli hassas burunlu 'Sugar' isimli köpekle, Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki deniz hudut kapısından yurda giriş yaptı. Kahramanmaraş'a gidecekleri ve oradaki aramakurtarma çalışmalarına katılacakları öğrenilen Yunan ekibinin, sonrasındaki ise enkaz kaldırma çalışmalarına da destek verecekleri öğrenildi. AFAD'ın koordinasyonunda depremzedeleri göçüklerin altından çıkarma çalışmalarına katılacak olan Yunanistan Ellines Dıasostes Rescue Gr uluslararası kuruluşunun ekip lideri Aslanidis Babis ile Epomea Gönüllü Arama Kurtarma kuruluşunun lideri Romeliotis George gazetecilere yaptıkları açıklamada, asrın felaketi olarak niteledikleri Türkiye'deki her iki deprem nedeniyle sonsuz bir üzüntü içinde olduklarını belirttiler.

'İNSANLARI ÇIKARACAĞIMIZA YÖNELİK UMUTLARIMIZ VAR'

Epomea Gönüllü Arama Kurtarma kuruluşunun lideri Romeliotis George, amaçların enkaz altında bir tane bile olsa insanı canlı olarak çıkartabilmek olduğunun altını çizerek, "Yunanistan'dan çıktık ve 35 kişilik ekiple geldik. Selanik'ten üç gün önce yola çıkan bir ekibiz. Bütün amacımız Türkiye'deki deprem bölgesinde süren arama kurtarma çalışmalarına destek vermek ve süren çalışmalara yardımcı olmak. Gerçekten deprem bölgesindeki şartlar oldukça zor ama bizim halen daha enkazların altından canlı olarak insanları çıkaracağımıza yönelik umutlarımız var. Burada Avrupalı arkadaşlarımız da var. Kahramanmaraş'a bizden önce giden Yunanistan ekibiyle birlikte entegre olarak çalışmalarımızı yapacağız" dedi.

'EKİBİMİZİN İÇİNDE SAĞLIKÇI ARKADAŞLARIMIZ DA VAR'

Yunanistan Ellines Dıasostes Rescue Gr'nin ekip lideri Aslanidis Babis ise "Biz bir AB ülkeleri organizasyonunun üyesiyiz. Tüm amacımız az önce arkadaşımın da söylediği gibi ekibimizle birlikte bir tane bile olsa insanı canlı olarak enkazların altından çıkarıp, canını kurtarabilmektir. Biz kendi ekiplerimizle geldik. Kendimize ait seyyar mutfaklarımız var, tedarikli geldik. Ekibimizin içinde sağlıkçı arkadaşlarımız da var. Bu yüzden de enkaz altında ulaşabileceğimiz insanlara acil tıbbi müdahale edebilme durumumuz olabilecek" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Ayvalık Hüsnü EVREN

2023-02-11 20:23:22



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