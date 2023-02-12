Susurluk'ta kokoreç üretim tesisinde patlama: 18 yaralı

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Gökhan ÖZHAN-İbrahim PAMUKCU/SUSURLUK (Balıkesir), (DHA)-BALIKESİR´in Susurluk ilçesinde, kokoreç üretim işletmesinde gaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada 18 kişi yaralandı.

Olay, saat 08.00 sıralarında Göbel Mahallesi´nde faaliyet gösteren Ramazan K.´ye ait kokoreç üretim işletmesinde meydana geldi. Gaz sıkışması sonucu, ocak bölümünde meydana gelen patlamada iş yerinde çalışan 18 kişi yaralandı. Yaralılar ihbarla olay yerine sevk edilen ambulanslarla Susurluk Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı. Durumu ağır olan 5 kişi, buradaki ilk müdahalelerinin ardından Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Susurluk Gökhan ÖZHAN-İbrahim PAMUKCU

2023-02-12 13:04:48



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