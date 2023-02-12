Burhaniye'de deniz çekildi, 2 bin 500 yıllık limanın kalıntıları göründü



Sefer TALAY/ BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde antik Adramytteion Limanı'nın 2 bin 500 yıllık kalıntıları, deniz çekilince ortaya çıktı.

Burhaniye'nin Ören Sahili'ndeki tarihi Adramytteion Limanı, denizdeki çekilme sonrası gün yüzüne çıktı. 2 bin 500 yıllık tarihi limanın taşları neredeyse bütünüyle ortaya çıktı. Çekilme, bazı yerlerde yaklaşık 25 metreyi buldu. Deniz çekilmesiyle sahilde kum adacıkları oluştu. Ören sahilinde yürüyüş yapanlardan Kemal İşi (61), "Yürüyüş yaparken denizin çekildiğini gördük. Bu aslında her sene oluyor ama bu sefer daha fazla çekildiğini gördük. Depremle bir ilgisinin olup, olmadığını bilmiyorum ama 2 bin 500 yıllık antik limanın kalıntıları ortaya çıktı. Biz de bu kalıntıları izledik" dedi. Mustafa Dirik ise "Ören'de oturuyoruz. Yürüyüş yaparken, denizin çekildiğini gördük. Antik liman da ortaya çıkmış. Depremle bir ilgisi olup, olmadığını bilmiyoruz ama görünce biraz tedirgin olduk" diye konuştu. Yetkililer, bölgede daha önce de meydana gelen deniz çekilmesi olaylarının gelgite bağlı basınçtan kaynaklandığını belirtmişti.

(DHA)

DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Burhaniye Sefer TALAY

2023-02-12 13:38:50



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