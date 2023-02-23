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Yavru Akdeniz foku, sokak ortasında görüntülendi

DHA

Yavru Akdeniz foku, sokak ortasında görüntülendi


Kadri KAYA / AYVALIK,(Balıkesir),(DHA)BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi altında olan türlerden yavru Akdeniz foku, sokak ortasında görüntülendi. Karaya çıkan Akdeniz foku vatandaşlar tarafından yakalanıp, denize bırakıldı.
Nesli tükenme tehlikesi altında olan türlerden yavru Akdeniz foku, Ayvalık ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi Atatürk Bulvarı yakınlarında sokak ortasında görüldü. Çevredekiler, balıkçı ağıyla yakaladığı Akdeniz fokunu denize bıraktı. Fok, daha sonra gözden kayboldu. Akdeniz fokunun sokaktaki hali ve balıkçı ağıyla denize bırakıldığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler ilgi görürken foku denize bırakanlardan Turan Karakoç, "Sokakta yürürken görünce başına bir iş gelmemesi için bulduğumuz balıkçı ağıyla hemen denize bıraktık. Onu doğal ortamına kavuşturduğumuz için mutluyuz" dedi.
'AKDENİZ FOKUNUN KORUNMASINDA TÜRKİYE ÖNEMLİ BİR ÜLKE'
Akdeniz foklarında türün en büyük popülasyonunun Ege Denizi'nde olduğunu belirten Su altı Araştırma Derneği Akdeniz Foku Araştırma Grubu (SAD-AFAG) Koordinasyon Kurulu Başkanı Cem Orkun Kıraç, nesli tükenmekte olan türlerden olduğunu ifade etti. Kıraç, "Türkiye'de yapılan çeşitli bilimsel çalışmalarda bireysel tanımlama yolu ile en az 110 civarında Akdeniz foku bireyi tanımlanmış olup, kıyılarımızda 120 civarında yetişkin fok yaşadığı tahmin edilmektedir. İri bir deniz memelisi olan Akdeniz fokunun boyu 2-3 metre, ağırlığı 200-300 kilogram arasında değişiyor" dedi.
'BESLENMEK İÇİN DOLAŞIM ALANINA GENİŞLETİR'
Kıraç, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bu nadir deniz memelisi sadece denizde yaşamaz. Biyolojileri gereği yavrulamak, yavrularını büyütmek, uyumak ve saklanmak için kıyının kara kısmını da kullanır. Akdeniz fokunun özellikle beslenmek için kayalık sahillerin dışına çıkarak dolaşım alanını genişlettiği, kumluk, çakıllık kıyılar, nehir ağızları veya balıkçı barınakları içlerine de uğradığı bilinmektedir."
(DHA)
DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Ayvalık Kadri KAYA
2023-02-23 12:18:57

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