Ayvalıkgücü ve Edremit depremzedeler için sahada



Kadri KAYA / AYVALIK, (DHA)- TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'taki Ayvalıkgücü Belediyespor ile bölgenin amatör temsilcisi Edremit Belediyespor, yaşadığımız yüzyılın felaketlerinin ardından depremzedelere destek için maç yaptı.

Depremzedeler yararına Ayvalık Hüsnü Uğral Stadı'ndaki oynanan karşılaşmayı Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, her iki takımın yönetiminin yanı sıra çok sayıda taraftar izledi. Taraftarların ay-yıldızlı bayraklarla omuz omuza izlediği, toplam 2 bin adet bilet satılan maçtan elde edilen gelirlerin tamamı Kahramanmaraş merkezli depremlerde zarar gören depremzedelere bağışlanacak.Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ayvalıkgücü Belediyespor Kulübü Başkanı Mehmet Babayiğit, "Ülkemizi ve bizleri derinden etkileyen asrın felaketi 10 ilimizi etkileyen deprem, hepimizi üzmüştür. İlk gündem beri tüm Türkiye tek yürek her türlü desteği ve yardımı sağlamak için seferber olmus durumda. Bizler de körfezin iki güzide kulübü olan Ayvalıkgücü Bld. ve Edremit Bld. olarak ebedi rekabet ve ebedi dostluğumuzu gösteren bir yardım kampanyası başlatarak spor anlamında destek amaçlı hazırlık maçı düzenledik. Toplanan bağışları depremden etkilenen depremzelerin yaralarını sarmak ve merhem olmak için aktaracağız. Bu anlamlı organizasyonda bizlere destek veren Ayvalık ve Edremit halkına teşekkür ederiz. Yapılan bağışları Allah kabul etsin" ifadelerini kullandı. DHA-Spor Türkiye-Balıkesir / Ayvalık Kadri KAYA

2023-02-27 12:29:02



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