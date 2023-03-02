Ayvalıkgücü Enes'i kiraladı

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AYVALIK, (DHA)Kahramanmaraş merkezli 11 ilimizde yaşanan deprem felaketi nedeniyle deprem bölgesindeki birçok takım tek sezonluğuna ligden çekilirken, TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'taki Ayvalıkgücü Belediyespor, bu takımlardan Yeni Malatyaspor'dan golcü takviyesi yaptı. Balıkesir temsilcisi, Yeni Malatyaspor'un 19 yaşındaki santrforu Enes Savucu'yu sezon sonuna kadar kiraladı. Enes, bu sezon Malatya'da A takımda 2 Ziraat Türkiye Kupası maçında şans buldu.DHA-Spor Türkiye-Balıkesir / Ayvalık AYVALIK, (DHA)

2023-03-02 11:39:28



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