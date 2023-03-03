Borç- alacak kavgasında tüfeğini ateşledi, çevredeki 5 kişi yaralandı; o anlar kamerada



Fatih Emrah ERDOĞAN/ BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR'de Y.C.T. ve kardeşi Ö.F.T., borçalacak nedeniyle tartıştığı T.K.'ya pompalı tüfekle ateş açtı. Olayda, çevredeki 5 kişi hafif şekilde yaralanırken, kavga anı ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Olay, saat 19.30 sıralarında Akıncılar Mahallesi Toplu Taşıma Merkezi önünde meydana geldi. Y.C.T ve Ö.F.T kardeşler, iddiaya göre, aralarında borçalacak meselesi bulunan T.K. ile buluştu. Y.C.T., çıkan tartışma sonrası yanında getirdiği av tüfeğiyle rastgele ateç açtı. Olayda T.K. yaralanmazken, durakta otobüs bekleyen M.Ö., E.Ç., Y.Ç., E.K. ve Ş.Ç. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olay anı ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Polis, olay sonrası kaçan Y.C.T. ve Ö.F.T.'yi yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir Fatih Emrah ERDOĞAN

2023-03-03 23:25:57



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