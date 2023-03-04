Balıkesirspor galibiyet hasretini dindirmek istiyor

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BALIKESİR, (DHA) TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 8 karşılaşmasından galibiyet çıkaramayan düşme hattındaki Baynet İnşaat Balıkesirspor yarın deplasmanda Ankara Demirspor'la kozlarını paylaşacak. TCDD Ankara Demirspor Stadı'nda Erdem Demirtaş'ın yöneteceği karşılaşma saat 14.00'te başlayacak. Balıkesirspor 15 puanla 18'inci sırada yer alırken, Ankara Demirspor 40 puanla 7'nci durumda bulunuyor.DHA-Spor Türkiye-Balıkesir BALIKESİR, (DHA)

2023-03-04 12:04:09



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