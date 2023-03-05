Ayvalıkgücü Belediyespor - Kırıkkale Büyük Anadoluspor: 0-0

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AYVALIK, (DHA)STAT: Ayvalık Hüsnü Uğural

HAKEMLER: Okan Kayataş, Hakan Dursun, Ali Berkan Buran

AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR: Taner Davut, Oğuz, Veysel Karani (Dk. 74 Celal Baver), Tugay, Kemal, Hakan, Hamit, Ertuğrul (Dk. 56 Burak), Yunus Emre (Dk. 74 Gökhan), Recep (Dk. 88 Enes)

KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLUSPOR: Berkan Adem, Mehmet, Hakan, Ümit, Muzaffer, Savaş (Dk. 74 Mertcan), Sertaç (Dk. 90+5 Serkan), Talha (Dk. 90 Buğra), Arda Kürşat (Dk. 72 Burak), Cihad

KIRMIZI KART: Dk. 79 Burak (Kırıkkale)

SARI KARTLAR: Recep, Burak (Ayvalıkgücü), Cihad, Mehmet (Kırıkkale)TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Ayvalıkgücü Belediyespor evinde Kırıkkale Büyük Anadoluspor'la 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla ev sahibi ekip 33 puana, konuk takım 26 puana ulaştı. Kırıkkale temsilcisinde 79'uncu dakikada direkt kırmızı kart gören Burak takımını 10 kişi bıraktı. Ayvalıkgücü Belediyespor'un galibiyet özlemi 5 haftaya yükseldi.DHA-Spor Türkiye-Balıkesir / Ayvalık AYVALIK, (DHA)

2023-03-05 16:06:57



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