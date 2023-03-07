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Balıkesirspor'da Balcıoğlu gitti

DHA

Balıkesirspor'da Balcıoğlu gitti


BALIKESİR, (DHA) TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta deplasmanda Ankara Demirspor'a da 3-1 yenilerek galibiyet hasretini 9 maça çıkaran düşme hattındaki Baynet İnşaat Balıkesirspor'da teknik direktör Uğur Balcıoğlu dönemi sona erdi. Kırmızı-beyazlı yönetim, Balcıoğlu'yla yolları karşılıklı olarak ayırdı. Balıkesirspor, sezon içinde Muhammet Yılmaz'ın yerine göreve gelen Uğur Balcıoğlu döneminde 16 maçta 2 galibiyet, 5 beraberlik, 9 mağlubiyet almıştı. Geçen sezon Spor Toto 1'inci Lig'den düşen, bu sezon da 3'üncü Lig'e düşme sınırına gelen transfer yasaklısı Balıkesirspor'da yeni teknik direktör belirlenmedi.DHA-Spor Türkiye-Balıkesir BALIKESİR, (DHA)
2023-03-07 10:56:05

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