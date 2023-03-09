Balıkesirspor'da Cangök göreve getirildi

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BALIKESİR, (DHA)TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta düşme hattında yer alan Baynet İnşaat Balıkesirspor'da Uğur Balcıoğlu'ndan boşalan teknik direktörlük görevine Can Cangök getirildi. Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Sezon başından bu yana sportif direktörlük görevini üstlenen Can Cangök'e yeni görevinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Daha önce 4 farklı dönemde Balıkesirspor'da teknik direktör olarak çalışan Cangök, 5'inci kez bu görevi üstlendi.DHA-Spor Türkiye-Balıkesir BALIKESİR, (DHA)

2023-03-09 12:00:28



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