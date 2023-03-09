Bandırmaspor - Eyüpspor: 0-1

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BANDIRMA(Balıkesir),(DHA)-STAT: 17 Eylül

HAKEMLER: Burak Olcar, Kemal Elmas, Azad İlhan

BEYÇİMENTO BANDIRMASPOR: Ioannis Gkelios, Sergen Piçinciol, Mulumba, Saponjic( Dk. 76 Atabey Çiçek) Kerim Avcı, Koutroumpis, Okan Alkan, Samuel Tetteh(Dk. 60 Levent Ayçiçek), Soukou( Dk.76 Caner Hüseyin Bağ), Mehmet Özcan(Dk. 64 Oğuz Kaan Güçtekin) Emre Kaplan

EYÜPSPOR: Harun Tekin, Dos Santos, Taşkın İlter(Dk. 84 Melih Kabasakal), Uğur Demirok, Recep Niyaz( Dk. 39 Sinan Kurt), İbrahim Akdağ, Del Valle Rodriguez( Dk. 67 Dibba), Halil Akbunar( Dk. 84 Babel) Berkan Emir, Mustafa Pektemek( Dk.67 İbrahim Yılmaz), Cenk Ahmet Alkılıç

GOLLER: Dk. 20 Halil Akbunar( Eyüpspor)

SARI KARTLAR: Dk.33 Uğur Demirok, DK. 59 Taşkın İlter, Dk. 90+1 Babel (Eyüpspor), Dk. 45+5 Sapınjic, Dk.59 Koutroumpis Dk. 86 Mulumba, Dk.90+5 Kerim Avcı (Bandırmaspor)Spor Toto 1. Lig'in 25´inci hafta mücadelesinde Beyçimento Bandırmaspor, evinde Eyüpspor´a 1-0 mağlup oldu.

20´nci dakikada sağ kanattan gelen Eyüpspor atağında, konuk ekibi öne geçiren golü Halil Akbunar kaydetti. Sağ kanattan gelen ortayı Mustafa Pektemek kafasıyla Halil´in önüne indirdi. Halil uygun pozisyonda kalecinin üstünden topu aşırtarak takımını öne geçiren golü kaydetti:1-0. İlk yarıda başka gol sesi çıkmayınca Eyüpspor soyunma odasına 1-0 galip girdi.

60´ıncı dakikada Bandırmaspor ceza alanı hemen dışından serbest vuruş kazandı. Kerim Avcı´nın vuruşu üst direkten dışarı gitti.

76´ncı dakikada gelişen ani Bandırmaspor atağında ceza alanı dışında topla buluşan Kerim, kaleyi yokladı. Kerim´in sol köşeye giden sert şutunu kaleci uzanarak önledi.

81´inci dakikada Kerim ikinci kez ceza alanı dışından kaleyi yokladı. Sert şutu kaleci çıkardı. Pozisyonun devamında defans topu uzaklaştırdı.

85´inci dakikada orta alanda ikili mücadeleyi kazanan Eyüpspor´da İbrahim Yılmaz, topu sağ kanada hızla taşıyarak ceza alanı içinde bulunan Sinan´a pasını çıkardı. Sinan ceza alanı içinde savunmadan topu kurtarırken ayağından açınca kaleci topa sahip oldu.(DHA)DHA-Spor Türkiye-Balıkesir / Bandırma BANDIRMA(Balıkesir),(DHA)

2023-03-09 17:07:52



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