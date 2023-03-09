Bandırmaspor´da İlker Püren ile yollar ayrıldı

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BANDİRMA (Balıkesir), (DHA) TFF 1'inci Lig ekiplerinden Bandırmaspor´da teknik direktör İlker Püren ile yollar ayrıldı.

Spor Toto 1'inci Lig takımı Bandırmaspor´da 1-0´lik Eyüpspor yenilgisinin ardından teknik direktör İlker Püren ile yollar ayrıldı. Bandırmaspor kulübü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "Teknik Direktör Sayın İlker Püren ile karşılıklı anlaşarak yollar ayrılmıştır. Kendisine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi. (DHA)

DHA-Spor Türkiye-Balıkesir / Bandırma DHA

2023-03-09 23:03:57



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