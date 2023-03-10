Balıkesirspor lideri ağırlıyor

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BALIKESİR, (DHA)TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 9 maçında galip gelemeyip 6 mağlubiyet, 3 beraberlik alan düşme hattındaki Baynet İnşaat Balıkesirspor yarın evinde lider Kocaelispor'la karşılaşacak. Balıkesir Atatürk Stadı'nda oynanacak 26'ncı hafta mücadelesi saat 14.00'te başlayacak. Kırmızı-beyazlılarda hafta içinde Uğur Balcıoğlu'nun yerine sportif direktörlükten teknik direktörlük görevine getirilen Can Cangök takımın başındaki ilk maçına çıkacak. Grupta son 4 maçını kazanan Kocaelispor 54 puanla zirvede, 15 puanlı Balıkesir ekibi 19'uncu basamakta yer alıyor. İlk yarıda Kocaeli'de oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 3-0 kazanmıştı.DHA-Spor Türkiye-Balıkesir BALIKESİR, (DHA)

2023-03-10 11:28:11



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