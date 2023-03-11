Bandırmaspor, teknik direktör Sami Uğurlu ile anlaştı



BANDIRMA, (Balıkesir), (DHA)- Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Bandırmaspor, teknik direktör Sami Uğurlu ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Spor Toto 1'inci Lig'de oynadığı son 4 maçı kaybedip, play-off yarışının gerisinde kalan Bandırmaspor'da teknik direktör İlker Püren ile yollar ayrılmıştı. Bordo-beyazlı ekipte, teknik direktörlük görevine son olarak Kasımpaşa'yı çalıştıran Sami Uğurlu getirildi. Daha önce Altay, Altınordu, Ankaragücü, Eskişehirspor gibi takımlarda yardımcı antrenör olarak görev yapan ve son olarak Kasımpaşa'nın teknik direktörlük koltuğunda oturan Sami Uğurlu opsiyonlu olarak 1,5 yıllığına sözleşme imzalandı. (DHA)DHA-Spor Türkiye-Balıkesir / Bandırma BANDIRMA, (Balıkesir), (DHA)

2023-03-11 09:20:42



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