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Balıkesir'de yağmur ve lodos etkili oldu

DHA

Balıkesir'de yağmur ve lodos etkili oldu


Kadri KAYASefer TALAY/BALIKESİR, (DHA)BALIKESİR'in Ayvalık ve Burhaniye ilçelerinde, yaklaşık 2 saat etkili olan yağmur ve lodos, yaşamı olumsuz etkiledi. Ayvalık'ta metrekareye 27, Burhaniye'de ise yaklaşık 24 kilogram yağış düştüğü belirtildi.
Balıkesir'in Ayvalık ve Burhaniye ilçelerinde sabah saatlerinden itibaren, lodos ve yağmur etkili oldu. Yaklaşık 2 saat süren yağmurda, bazı cadde ve sokaklar suyla doldu, bölge halkı ve sürücüler zor anlar yaşadı. Fırtına nedeniyle bazı ağaçların dalları kırıldı. Belediye ekipleri, yağış sebebiyle teyakkuza geçti.
Meteoroloji Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Ayvalık'ta metrekareye 27, Burhaniye'de ise yaklaşık 24 kilogram yağış düştüğü kaydedildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Balıkesir Kadri KAYA-Sefer TALAY
2023-03-11 13:49:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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