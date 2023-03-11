Balıkesirspor - Kocaelispor: 1-6



BALIKESİR, (DHA) -

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Bayram Başkan, Mücahit Değermenci, Ali Gün

BAYNET İNŞAAT BALIKESİRSPOR: Yiğithan Berat, Birol, Sedat Dursun (Dk. 75 Berk), Kağan, Andaç (Dk. 67 Doğanay), Oğuzhan (Dk. 75 Görkem), Sedat Yiğit (Dk. 67 Hasancan), Hüseyin, Emirhan, Halil (Dk. 89 Berkay)

KOCAELİSPOR: Gökhan (Dk. 26 İsmet), Alihan, Yalçın, Mehmet Yalçın, Cihat (Dk. 78 Emre), Tayfun, İlyas Kubilay (Dk. 65 Mert), Mehmet Sak, Beykan (Dk. 65 Cengizhan), Cem, Mertan Caner (Dk. 65 Okan)

GOLLER: Dk. 23 Emirhan (Balıkesirspor), Dk. 45 ve Dk. 56 Beykan, Dk. 71 ve Dk. 74 Okan, Dk. 78 (P) Tayfun, Dk. 82 Cem (Kocaelispor)

KIRMIZI KARTLAR: Dk. 69 Birol (Balıkesirspor), Dk. 86 Mehmet Sak (Kocaelispor)

SARI KARTLAR: Andaç, Birol (Balıkesirspor), Mehmet Sak, Yalçın (Kocaelispor)

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren lider Kocaelispor, düşme hattında yer alan Baynet İnşaat Balıkesirspor'a geriye düştüğü maçta deplasmanda gol yağdırdı: 1-6.

Ev sahibi Balıkesirspor 23'üncü dakikada Emirhan'la öne geçerken, Kocaelispor 45'te Baykan ile eşitliği yakaladı: 1-1. İlk yarısı 1-1 sona eren maçın ikinci devresinde Kocaelispor 5 gol attı. Yeşil-siyahlılar 56'ncı dakikada yine Beykan'ın golüyle 2-1 öne geçti. Okan 71'inci dakikada farkı ikiye çıkardı: 1-3. Okan bu kez 74'te sahneye çıktı ve tabela 4-1'e geldi. Kocaelispor'da 78'inci dakikada kazanılan penaltıyı Tayfun gole çevirdi: 1-5. Müsabakada son sözü 82'de Cem söyledi: 1-6. Balıkesirspor'da Birol 69'da, Kocaelispor'da ise Mehmet Sak 86'da kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Kocaelispor bu galibiyetle puanını 57'ye çıkarıp en yakın rakibi Vanspor'un 8 puan önünde zirvedeki yerini korudu. Hafta içinde Uğur Balcıoğlu'nun yerine teknik direktörlüğü devralan Cank Cangök yönetimindeki ilk maçından da mağlubiyetle ayrılan Balıkesirspor ise 15 puanla düşme hattında kaldı. DHA-Spor Türkiye-Balıkesir BALIKESİR, (DHA)

2023-03-11 16:00:05



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