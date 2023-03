Görme engelli depremzede Damlagül'ün hayali piyanist olmak

Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde evleri hasar görünce ailesi ile Balıkesir'e taşınıp, burada güzel sanatlar lisesine başlayan doğuştan görme engelli Damlagül Yıldız (16), yeteneği ile dikkat çekiyor. Piyano, bağlama ve ney çalan Yıldız, "Duyduğum bir besteyi anında çalabiliyorum. Müzik kulağımın iyi olduğunu düşünüyorum. İleride iyi bir piyanist olmak istiyorum" dedi.

Kahramanmaraş'ta merkezli depremlerde, Gaziantep'te oturan Yıldız ailesinin de evi hasar gördü. Depremin ardından Halil Yıldız, eşi Özgül, çocukları Mustafa ve Damlagül ile Balıkesir'e taşındı. Evlerinden hiçbir eşya almadan kente gelen aile, yapılan yardımlarla kiraladıkları eve yerleşti. Doğuştan görme engelli Damlagül Yıldız'ın, Şahinbey Ticaret Odası Güzel Sanatlar Lisesi'nde olan kaydı, Balıkesir Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Güzel Sanatlar Lisesi'ne alındı. Gaziantep Güzel Sanatlar Lisesi yetenek sınavında 99,87 puan alarak birinci olan Yıldız'ın yeteneği, yeni okulunda da dikkat çekti. Yıldız, piyano eğitiminin yanı sıra bağlama ve ney derslerine de devam etmeye başladı. Küçük yaşlarından itibaren müziğe karşı ilgili olduğunu söyleyen Damlagül Yıldız, müziği duygularının dışa vurumu ve kendi hayal dünyası olarak değerlendirdiğini söyledi. Bir öğretmeniyle sohbeti sonrasında piyanoya karşı ilgi duymaya başladığını anlatan Yıldız, piyano çalarken huzur bulduğunu söyledi.

'MÜZİK KULAĞIMIN İYİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM'

Müziğin kimi zaman kendisini neşelendirdiğini kimi zamanda duygulandırıp, ağlattığını vurgulayan Yıldız, "Bağlama, piyano ve ney çalıyorum. Çok küçük yaşlardan itibaren müzikle uğraşıyorum. Müzikle huzur buluyorum. Ne zaman moralim bozulsa ve kendimi üzgün hissetsem; hemen piyano başına oturup sevdiğim parçaları çalıyorum. Hüzünlü olduğumda bağlamamı alıp, türküleri çalıyorum. Duyduğum bir besteyi anında çalabiliyorum. Müzik kulağımın iyi olduğunu düşünüyorum. İleride iyi bir piyanist olmak istiyorum" dedi.

Damlagül Yıldız'ın yetenekli ve özel bir öğrenci olduğunu belirten Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Süleyman Çalışır, "6 Şubat'ta ülkemizde yaşanan depremden sonra okulumuza nakil olan Damla, şu an müzik sınıfında eğitimine devam ediyor. Kitapları, piyanosu, tableti hasar gören evlerinde kalmıştı. Bakanlık ile iletişime geçtik. Kızımız, kitaplarına kavuştu. Bizler de Şahinbey Ticaret Odası Güzel Sanatlar Lisesi ile iletişime geçtik. Damla'nın oradaki ney, bağlama ve piyano öğretmenleriyle her an irtibat kurabilecek durumdayız" diye konuştu.

'DAMLA, BİZİM İÇİN ÖZEL BİR ÇOCUK'

Damlagül Yıldız'ın bağlama öğretmeni Şener Yücedağ, adaptasyon sürecinin ardından derslere de yeni yeni başladıklarını söyledi. Yücedağ, "Damla'nın çok güzel yerlere geleceğine inanıyorum. Çünkü müzikalite ve duyum olarak harika bir kulağa sahip" dedi. Sınıf ve ney öğretmeni Mehmet Beyaztaş ise "Damla, bizim için özel bir çocuk. Çünkü Aşık Veysel, Rodrigo, Kani Karaca gibi aslında. Gönül gözü fazlasıyla iyi gören, özgür ruhlu bir öğrencimiz. Kendisiyle yeni tanıştık. Gaziantep'teki malum talihsiz olay nedeniyle Balıkesir'de, okulumuzda eğitimine devam etmekte. Ney sazında ikinci yılı. Bu kısa zamanda için teknik olarak da akademik olarak da güzel yerlere gelmiş bulunuyor" diye konuştu.

Piyano öğretmeni Arzu Akay Aka ise Damlagül'ün yeni okuluna kısa sürede adaptasyon sağladığını söyledi. Damlagül'ün ailesiyle de iletişim halinde çalışmalara devam ettiklerini vurgulayan Aka, "'Sanat, engel tanımaz' diyerek müziğin birleştirici gücü ile çalışmalara devam edip, Damlagül'ün çok daha iyi yerlere geleceğine inanıyorum" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Balıkesir Fatih Emrah ERDOĞAN

2023-03-14 11:22:20



